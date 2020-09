Bohuš Matuš a Lucinka: ŠOK! Předčasný porod a nevěra, vědma odhalila budoucnost!

Bohuš Matuš veřejnost poměrně šokoval, když oznámil, že jeho partnerka Lucie je těhotná. Dívce je totiž pouhých sedmnáct let, což je na první miminko tak opravdu brzy.

Problémy vidí i vědma Graciela, která tvrdí, že je Lucinka slabá a může se stát, že porodí předčasně! "Vidím, že porodí už v sedmém měsíci těhotenství," prozradila deníku Extra.cz.

Kartářka také v kartách vyčetla, že Matuš bude muset kolem své rodiny pořádně kmitat, jelikož Lucie bude potřebovat jeho pomoc. Právě proto začne být podle věštby zpěvák velmi mrzutý a ztratí svou životní energii. "Do budoucna by si měl dávat pozor na své srdce, které je ohrožené," přinesla Graciela Matušovi nedobré poselství. A to není vše, co vědma odhalila!