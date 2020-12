Bohuš Matuš se stal otcem: Nezletilá Lucinka porodila skoro čtyřkilovou dceru!

Bohuš Matuš a jeho o třicet let mladší přítelkyně Lucie všem dokazují, že věk je jen číslo. I když jejich vztah budil zpočátku rozpaky, vypadá to, že to dvojice myslí skutečně vážně.

V létě překvapil Matuš informací, že je jeho Lucinka těhotná, což vzhledem k neplnoletosti budoucí maminky vyvolalo opět veliké diskuze.

Muzikálový zpěvák si ale se svou partnerkou z kritiky nic nedělají a už nyní plánují druhé miminko a svatbu!