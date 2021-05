Bohuš Matuš: Zpěvák se krátce po svatbě stěhuje, důvodem jsou spory se sousedem!

Bohuš Matuš se nedávno oženil, krátce po svatbě ale řeší nepříjemný problém, musí se totiž odstěhovat z bytu, kde se s novomanželkou a dcerou teprve nedávno zabydlel. Důvodem jsou konflikty se sousedem a i když se prý vyhrocené vztahy poslední týdny zklidnily, zpěvák na stěhování trvá.

Bohuš Matuš se před čtyřmi lety zamiloval do své tehdy čtrnáctileté Lucinky Palkaninové a ačkoliv jejich vztahu zpočátku příliš lidí nefandilo a zpěvák byl často terčem posměchu, dnes je vše jinak.

Lucie na konci minulého roku svému partnerovi porodila dceru Natálku a před pár týdny partneři svůj vztah posvětili u oltáře.

Matuš se tak před padesátkou zbavil titulu starého mládence a po boku své mladé manželky začal nový život. Rodinné štěstí ale narušuje otravný soused, kvůli kterému se musí zpěvák s celou rodinou odstěhovat!

Zpěvák se nestihl ani zabydlet a už musí o dům dál

Bohuš Matuš pár dní před svatbou sháněl skrze svůj Facebook pomoc s hledáním nového bydlení. To samozřejmě vyvolalo řadu otázek, jelikož se zpěvák se svou partnerkou a dcerou do současného bytu přestěhoval poměrně nedávno.

"Stěhujeme se, protože nesmím zpívat ani hrát na kytaru v bytě a kouřit na balkoně," postěžoval si Matuš webu Expres a dodal, že nepříjemný soused je začal obtěžovat od prvního dne.

"Hned první den nám ťukal na dveře, že nemám zpívat. Já měl narozeniny, tak jsem koukal jako blázen," svěřil se muzikálový zpěvák se svým trápením.

Matuš vzal souseda na milost, přesto ale hodlá svůj byt opustit

Ačkoliv to vypadalo, že nemůže Bohuš Matuš přijít protivnému sousedovi na jméno, dnes o něm překvapivě mluví v superlativech.

"Já mám pana souseda rád, protože on bydlí v paneláku 25 let a vysvětloval mi, že je bio člověk – nepije a nekouří. Vadilo mu, že kouřím na balkóně, proto jsem to úplně zrušil a koupil jsem si elektronickou cigaretu. Svým způsobem je asi mým strážným andělem, protože mi zachránil zdraví. Jak mi vždycky tak trochu vynadá, přestanu třeba na měsíc kouřit, ani mě to nenapadne," vysvětlil zpěvák webu zivotvcesku.cz

Ani napravené sousedské vztahy ale Matuše od stěhování neodradily. Důvodem je nedostatek soukromí v panelovém domě, kde je slyšet každé šustnutí.

"U našeho paneláku je ta komplikace, že má nějaké špatné příčky a je snad slyšet i něčí zívnutí. Slíbil jsem mu, že zpívat nebudu, ale pochopitelně je člověk někdy veselý a zazpívá si. Nicméně se snažím být opravdu potichu a navíc jsme se domluvili přes firmu, která nám ten byt zařídila, že nám seženou něco jiného, aby měl soused klid. Myslím si, že zpěvák nepatří do paneláku," uzavřel.

Bohuš Matuš promluvil o tom, jak poznal svou manželku.