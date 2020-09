Smutné loučení Bohuše Matuše a Lucinky: Při stěhování vyřešili zásadní problém

Bohuš Matuš a Lucinka začali randit zhruba v polovině roku 2018. Svým vztahem způsobili napříč médii velký poprask, a to hlavně kvůli věku Lucinky, která je o 29 let mladší než zpěvák. V době jejich seznámí jí tak bylo jen pár měsíců patnáct let.

Tlak společnosti však hrdličky zdárně překonaly a nenechaly se rozdělit. Na škodolibé poznámky z řad fanoušků si už dávno zvykly a nenechají se ničím rozhodit.