Otec Lucinky nemohl Matuše vystát! Začátky vztahu novomanželů byly bouřlivé

Jejich vztahu nikdo moc nevěřil a mnozí se jim dokonce vysmívali. Zpěvák Bohuš Matuš a jeho Lucinka ale ukázali, že to spolu myslí vážně. Před pár dny svou lásku stvrdili manželských svazkem. Jak ale popsala svědkyně mladé nevěsty, první měsíce vztahu dvojice byly plné nejrůznějších eskapád.

Bohuš Matuš a jeho, dnes už manželka, Lucinka, si museli projít velmi náročným obdobím. Za něj ale nemohly jen posměch a urážky, kterým se jich od některých lidí dostávalo kvůli věkovému rozdílu, jež manžele dělí, ale také nesouhlas jistých rodinných příslušníků a jejich vlastní spory. Svědkyně nevěsty Monika Sommerová pro Expres prozradila, jak bouřlivé začátky jejich vztahu byly.

Vztah začal lží

Věkový rozdíl manželů byl tím, co veřejnost řešila nejvíce. Sám Bohuš přitom v úplných začátcích netušil, jak mladá Lucinka vlastně je. „Ona mu lhala o svém věku. Tvrdila, že je jí sedmnáct. Bohoušek to netušil a byl nařčen, že je pedofil. Úplná blbost. Byl kvůli tomu naštvaný. Myslím, že spolu tři měsíce nemluvili. Tehdy jsem ji často vyzvedávala, utíkala z domova a tak. To bylo to období toho špatného,” nechala se pro Expres slyšet svědkyně nevěsty s tím, že ani ona nebyla ze začínající lásky tak úplně nadšená. Lucince při seznámení s Matušem bylo pouhých čtrnáct, nebo patnáct let…

„V tu chvíli mi vadil věkový rozdíl, protože Lucince bylo čtrnáct nebo patnáct. To mi přijde zvláštní. Teď už mi to nepřijde, protože si myslím, že láska kvete v každém věku. Jestli je někdo na starší, nebo na mladší, to nesuďme. Tehdy to ale hraničilo s nějakým… Nelíbilo se mi to,” dodala ještě.

Radost neměl ani tatínek

A lásku své dcery neschvaloval ani tatínek, který byl podle výpovědi svědkyně pořádně naštvaný. „Lucinka několikrát utíkala z domu. Já jsem pro ni jela a přivážela jsem ji domů. Sledovala jsem, že jde domů, ale nakonec tam nedošlo. Bylo to složité období. Myslím si, že kdo má dceru, pochopí, že když někdo v patnácti utíká z domova za někým hodně starším, je to problémové. nedivím se mu. Tehdy jsem to řešila s Lucinkou,” uvedla ještě Sommerová.

A s jejich láskou mělo pochopitelně problém mnohem více lidí. Partneři to spolu ale mysleli opravdu vážně. Po nějaké době se k sobě sestěhovali, v minulém roce se jim narodila dcera Natálka a před několika málo dny se konečně vzali.

Manželé spolu mají dceru Natálku: