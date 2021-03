Mladá Lucinka je pořádná divoška: Umí mě potrestat, tvrdí Bohuš Matuš

Vypadá jako hodná a milá slečna, i ona to ale umí doma pořádně roztočit. Lucinka, přítelkyně zpěváka Bohuše Matuše, působí poněkud zakřiknutě. Ve skutečnost taková ale rozhodně není. Matuš prozradil, jak to u nich vypadá, když se mu jeho milou podaří naštvat.

Zpočátku jejich lásce nikdo moc nadějí nedával. Při pohledu na sedmačtyřicetiletého zpěváka Bohuše Matuše a jeho o třicet let mladší partnerku Lucinku si mnozí neodpustili ani jízlivé poznámky. Dvojice však všem dokázala, že to spolu myslí vážně. Dnes se radují z miminka, a dokonce plánují svatbu.

Přestože jejich vztah připomíná idylku, ne vždy tomu tak úplně je. Pro web eXtra zpěvák prozradil, jak to u nich v domácnosti vypadá, když se mu podaří mladičkou partnerku naštvat. Ta na veřejnosti působí poněkud tiše, o to větším překvapením je, jak to doma umí rozbalit!

Umí být pěkně od rány!

Bohuš Matuš si čas od času rád dopřeje sklenku něčeho ostřejšího. Přitom ale tvrdě naráží o své partnerky Lucinky, která se svým milým nemá slitování. „Nebudu vám lhát, Lucinka umí být pěkně od rány. Nemá ráda, když piju. A to já si někdy rád dám. za to ale pak dostanu takovou čočku, že jsem pak týden vzorný,” nechal se zpěvák slyšet pro web eXtra.

„Kolikrát už byl oheň na střeše. Jestli si někdo představuje, že Lucinka je jen nevinné děvčátko, tak by se hodně divil. To jsem dlouho nezažil, aby mi někdo dal takový céres. Má na mě velký vliv,” dodal ještě s tím, že Lucinka umí ukázat autoritu, což bude zcela jistě výhodou ve výchově jejich společné dcery Natálky.

Umí ho potrestat

Stydlivá Lucinka sama před časem přiznala, že není úplně radno si s ní zahrávat. „Někdy mu taky dávám čočku. Když třeba chce zlobit, tak ho taky zlobím. Ale Itálii doma nemáme, naopak,” řekla Lucinka eXtra s tím, že Bohuš kvůli ní přestal kouřit cigarety i marihuanu. I když občas je chuť na kouření silnější. Pak ale následuje céres! „Lucinka mě umí potrestat. Umí skvěle trucovat a nebavit se se mnou, nebo se zatvářit tak naštvaně, že se až začnu bát,” svěřil se otevřeně Matuš.

Pár dlouho plánoval svatbu, ta se měla uskutečnit už 12. května letošního roku. Kvůli opatřením souvisejícím s šířením koronaviru to ovšem vypadá, že si Lucinka s Bohušem ještě nějaký čas počkají. „Vypadá to bledě. Asi zůstanu na ocet. Chtěli bychom mít velkou svatbu a nyní to vůbec nepůsobí tak, že by nám ji už za necelé dva měsíce povolili v množství svatebních hostů, kolik bychom jich tam chtěli mít,” postěžoval si zpěvák webu eXtra.

