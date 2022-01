Za vším hledej ženu: Čeho se Bohuš Matuš vzdal kvůli mladé manželce?

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Bohuš Matuš, který se proslavil především účinkováním ve slavných muzikálech jako byl Dracula nebo Johanka z Arku, se nikdy netajil slabostí k velmi mladým dívkám. Řada z jeho partnerek byla o desítky let mladší. Největší kontroverzi vyvolal vztah s tehdy ještě neznámou studentkou Lucií, která jeho život ovlivnila více, než se mohlo zpočátku zdát.

Bohuš Matuš a jeho mladičká manželka dříve plnili jeden titulek bulvárních deníků za druhým, ostře sledovaný vztah začal v roce 2018, kdy se Lucie vyznala s jejími city zpěvákovi přímo po jeho vystoupení v divadle Hybernia. Matuš si musel projít řádkou posměšků, a to především kvůli téměř třicetiletému věkovému rozdílu. Nešetřila ho veřejnost ani kolegové. Málokdo by tak vsadil na to, že jejich vztah se stane jeden z nejstabilnějších v českém showbyznysu. V prosinci 2020 se jim narodila holčička Natálka. Pár se netají tím, že svou dceru pojmenovali po muzikálové zpěvačce Natálii Grossové. Svou lásku zpečetili v květnu 2021 v den Luciiných osmnáctých narozenin.

Tajemné mlčení

Po dlouhé odmlce poskytl zpěvák rozhovor pořadu Showtime na TV Prima, kde své mlčení uvedl na pravou míru: „Vyhýbáme se s Lucií už delší dobu všem bulvárům. Mám úžasného sponzora a ten mi poradil, ať raději nic neříkám, protože je to vždycky opravdu hrozná ostuda. Snažím se dát nějak celkově dohromady, abych nepůsobil jako magor. Stačí mi, abych se jen blbě podíval a už je všechno špatně. Nikomu z médií raději neberu telefony, s nikým se nebavím, protože už toho bylo opravdu moc. Bulváry mi zkrátka nesvědčí,“ svěřil se zpěvák.

Láska hory přenáší

Veřejná vyjádření a dávání rozhovorů není to jediné, čeho se zpěvák vzdal. Prozradil, že jeho manželka Lucie nemá ráda opilé lidi, a proto zcela přestal konzumovat alkohol. Jsou ale věci, které zpěvák zanedbávat nesmí, a to jsou hlavně manželské povinnosti, jak sám uvedl. „Já na to přece jen nějak moc nejsem. Ale žena je mladá, tak se musím snažit.“ Ke snažení ho motivuje především touha po dalším potomkovi, kterým by měl být vysněný syn Bohoušek. Ideálně by si do budoucna Matuš přál kluky rovnou dva, a to v podobě dvojčat.