Bohuš Matuš vytáhl rodinu ven: S Lucinkou a dcerou vyrazili na hvězdný mejdan

Zdroj: Profimedia

Hudební producent František Janeček oslavil své 77. narozeniny a na oslavu pozval mnoho hvězdných hostů. Mezi těmi nechyběli například Jiřina Bohdalová, Sagvan Tofi anebo zpěvák Bohuš Matuš, který na večírek dorazil i se svou manželkou Lucinkou a roční dcerou Natálkou.

Zdá se, že Bohuš Matuš a jeho Lucinka ocenili, že si mohli na chvíli odpočinout a vyrazit do společnosti lidí za zábavou. I se svou dcerou Natálkou se totiž vydali na oslavu 77. narozenin hudebního producenta Františka Janečka, na které nechyběla řada dalších známých jmen. Bohuš s Lucinkou se před nedávnem přestěhovali do domu na okraji Prahy, který jistě vyžaduje ještě mnoho práce, aby vypadal přesně dle jejich představ. Od zvelebování svého nového hnízdečka si však dali alespoň na jeden večer pauzu.

Matuš zhubl 15 kilo!

Celý stěhovací proces dal manželům pořádně zabrat a Matuš dokonce přiznal, že během něho shodil patnáct kilo. Na druhou stranu je dvojice ráda, že bude mít k dispozici více místa a nebude muset řešit sousedy, jako tomu bylo v případě bydlení v panelovém domě. „Přestěhovali jsme se a žijeme tu teď mezi krabicemi. Na druhou stranu ta pomoc od rodiny Lucinky byla tak velká, že máme skvělý pocit, Strašně moc nám pomohli. První noc byla skvělá, hned jsme usnuli, hned jsme, jak se říká, padli za vlast,” nechal se před několika málo dny slyšet Matuš v pořadu Život ve hvězdách.

Kromě větší obytné plochy dvojice oceňuje také zahradu. Tam by dle svých slov Lucie Matušová chtěla bazén a do budoucna také houpačku a kolotoč, aby měla Natálka bohaté vyžití.

Druhé miminko bude

Manželé se netají tím, že by rádi zplodili ještě jedno dítě. Momentálně jim však v tomto ohledu není úplně přáno. Lucie totiž před nějakou dobou prodělala náročnou gynekologickou operaci. Dvojice tak musí nějaký čas počkat, než vůbec začne na druhém miminku pracovat. „Měla jsem pupeční i tříselnou kýlu a do toho sedmicentimetrovou diastázu svalů, takže se vše muselo srovnat i kvůli druhému miminku,” svěřila se Lucinka. „Měl by to být Bohoušek, viď?” řekl směrem ke své manželce a naznačil tak, že by si tentokrát přál chlapečka.