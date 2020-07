Bohuš Matuš: Rád by bydlel u otce své Lucinky, ten ho ale chtěl zabít!

"Nejraději bychom se samozřejmě přestěhovali k rodičům Lucinky, kteří mají vilu za pětadvacet milionů. Ale to je takový milý pokus o vtip. Já po nikom nic nechci," snažil se Bohuš Matuš nejspíš vtipkovat v rozhovoru pro výše zmíněný web.

S Lucinkou si totiž pronajali společný byt a ačkoliv zpěvák tvrdí, že se mu daří, nájmy v hlavním městě nejsou zrovna nejlevnější.

Přes to ale Matuš plánuje nastěhovat si kromě Lucinky do bytu i její matku! "Moje maminka k nám chodí dvakrát týdně vyprat, pomáhá mi uklízet a podobně. Lucinky maminka k nám chce taky docházet, tak jí pronajmu pokojíček a bude tam s námi," prozradil kontroverzní zpěvák své plány. Co se týká porodu, tomu by se prý nejraději vyhnul, jeho mladá žena mu ale dala nůž na krk!

"Přiznám se, že být u porodu se mi moc nechce, ale Lucka na tom trvá, takže nebude zbytí," uzavřel.