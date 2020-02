Úchylná vyjádření Bohuše Matuše: Co na jeho vztah s Lucinkou říká expert?

Muži si odjakživa vybírají mladší ženy, ale věkový rozdíl mezi Bohušem Matušem a Lucií je opravdu veliký. „Já si myslím, že to nebude tak zcela unikátní. Zejména slavní lidé si vybírají podstatně mladší partnery, zatímco ostatní, tedy široká veřejnost, volí takové partnerky, které mají už nějakou zkušenost třeba v kuchyni nebo s hospodařením,“ řekl Šípu věhlasný český sexuolog Radim Uzel. Muže podle něho lákají na mladších ženách ale i jiné věci.

„Mládí a krása. To se vždycky hodnotilo jako pozitivní. V minulosti to bylo také panenství, což už dnes není úplně aktuální,“ vysvětluje Uzel. Nutno podotknout, že to není poprvé, co si Matuš vybral mladší dívku. Sám se svěřil, že ho matka měla v sedmnácti. Že by to ale mohlo mít vliv na Matušův výběr mladších ročníků, Uzel odmítá. Přitažlivost je prý nevyzpytatelná.