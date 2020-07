Bohuš Matuš o nezletilé Lucince: Takhle mi oznámila, že je těhotná!

Ta už před rokem přiznala, že by o miminko stála. „Klidně teď, ale raději si počkám," řekla v nováckém pořadu Život ve hvězdách. „Pořád jí říkám, že má ještě čas, že je ještě miminko. Říkám, ať si dodělá školu, maturitu a další věci a trochu se ještě rozkouká. Ale kdyby to mělo přijít, také bych se tomu nebránil," podotknul zpěvák a ono to skutečně přišlo.

S předchozí partnerkou Nikolou však dítě nechtěl. Dle jeho slov ho chtěla ona a on byl proti. „Ona chtěla dítě, já ne. Tak si našla někoho, kdo jí to přání splní. Nikdy bych se s ní sám nerozešel, mám ji rád, je velice citlivá, ale nemůžu jí dát to, co ona chce,“ vysvětlil Matuš Blesku.