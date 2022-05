Bohuš Matuš přišel o milovaného tatínka: Byl mým ochráncem i vrbou, říká

Zdroj: Bohuš Matuš/se souhlasem Bohuše Matuše

Je sice uznávaným zpěvákem, ale do zpěvu mu rozhodně není. Na tiskovou konferenci k obnovené premiéře originální verze muzikálu Noc na Karlštejně na Občanskou plovárnu dorazil Bohuš Matuš v černých brýlích, za nimiž skrýval smutek a jen výjimečně, pro fotografy, si je sundal.

„Jsem tu, protože sliby se mají plnit, já v tomhle představení budu hrát, ale dobře mi opravdu není. Před několika dny mi umřel táta. Zrušil jsem všechny své závazky, přestal chodit na vystoupení. Tak nějak jsem z předchozích návštěv u něj už tušil, že se s ním něco děje, že to ovšem skončí úplně zle a nedobře, jsem si vůbec nepřipouštěl. Já byl na taťku hodně navázanej, odmalinka jsem ho miloval, byl mým ochráncem, vrbou, které jsem se svěřoval, prostě člověkem, k němuž jsem měl hodně blízko,“ svěřil se se smutkem v hlase pro čtenáře kafe.cz Bohuš.

Když je člověku nejhůř, ztratí toho, kdo byl součástí jeho života a propadne beznaději potřebuje, aby mu někdo podal pomocnou ruku. Zpěvák má to štěstí, že nad vodou ho má kdo držet. Takže, co manželka Lucka a malá Natálka?

Bohuš Matuš s manželkou Luciií

„Za tátou jsme jeli tři dny před tím, než umřel. Naší malou Natinku měl strašně moc rád a viditelně tak trošku pookřál, i když já jsem podvědomě cítil, že něco není v pořádku. Nebyl to úplně on, ten táta, kterého jsem znal. Viděl jsem to na jeho očích, ale netušil jsem, že to bylo naše poslední setkání. Smrt je součástí života, člověk si ji připustí, až když přijde. Jsem rád, že mám svoji Lucinku i Natálku, které jsou mi oporou. Bez nich bych to asi jen těžko zvládal,“ přiznal momentální pocity Matuš.

Ať člověk chce nebo ne, život jde dál. Bohuš Matuš není jen pěvec, ale i otec rodiny, která má své potřeby.

„To je pravda. Nemohu se jen utápět ve smutku, ale i něco dělat, aby moje holky nestrádaly. Pozvolna se opět vracím tam, kam patřím a bylo mi tam dobře. Do muzikálů, vystoupení, koncertů. V kalendáři nemám mnoho volných večerů, a tak kromě rodiny, mi pomáhá i práce v tom, abych alespoň trošku překonal současné nedobré chvíle, žil dál a bavil své příznivce a fanoušky. A samozřejmě musím i finančně zajistit ty své nejbližší a v dohledné době především manželku, které v nemocnici špatně sešili ránu po operaci a chtěl bych, aby jí to na jedné vyhlášené, ale promiňte nejmenované, soukromé klinice, dali do pořádku. To jsou, co si momentálně vybavuji, tak v kostce mé nejbližší plány,“ dodal Bohuš Matuš a jelikož se přiblížila chvíle tiskové konference omluvil se a odešel za kolegy.