Mohl si koupit dům, teď šetří, kde se dá: Takhle Matuš válčí s bídou

Do budoucna se nabrání ani jiné profesi. „Kdyby situace už byla neúnosná, klidně bych šel dělat rukama. Jsem vyučený kominíkem, a i když už je to dávno, co jsem to dělal naposledy, určitě bych to zvládl. Nebál bych se ale i jiné manuální práce. Klidně bych šel i někam uklízet. Práce jako práce,“ říká skromný Matuš.

Ten se raději zásoboval, kdyby krize trvala ještě dlouho. „Teď jsme si s Lucinkou nakoupili na mrazák deset kilogramů hovězího, které milujeme na všechny způsoby, a budeme čekat, než se to přežene. Lucinka je už v osmém měsíci, všechny výsledky jsou v pořádku, už se nemůžu dočkat, až se konečně stanu tátou,“ prozrazuje.