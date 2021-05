Lucinka Matušová: "Vojtko se po mně sápal, nikdy jsem nebyla jeho fanynka!"

Bohuš Matuš a jeho Lucinka si před nedávnem řekli své ano a na svatbě byl nejen kvůli covidu omezený počet hostů. Mezi svatebčany se dostal i kolega zpěváka Marian Vojtko, který se velice nevybíravě vyjádřil o nevěstě Lucii. Ta si to ale nenechala líbit a poslala mu na oplátku jasný vzkaz!

Bohuš Matuš se na svůj veliký den chystal dlouhé týdny a pečlivě vybíral i hosty, které pozval na obřad do Krtkova světa. Svatba se konala v den osmnáctých narozenin nevěsty a tak rozhodně bylo co oslavovat.

Mezi vybranými svatebčany se objevil i kolega Matuše z divadla, zpěvák Marian Vojtko, který se na kameru vyjádřil k nevěstě a vůbec si nebral servítky.

"Pamatuju si Lucku, když byla ještě moje fanynka. Jelikož nám to nevyšlo, protože já jsem neměl zájem, přebral mi ji Bohouš. Já jim to přeju. V tom období jí bylo čtrnáct let a byla docela dost vyspělá. Kdo ji neznal, kolik jí je let, mohl si myslet, že je starší. Líbilo se jí moje vystoupení. Vždy jsme se objímali a vydrželi jsme docela dlouho v objetí. Nevím, jestli to mají taky," vedl Vojtko na svatbě kamaráda velice podivné řeči. A to nebylo zdaleka vše.

"Všichni se mu smáli," navážel se Marian Vojtko do Matuše v den jeho svatby

"My kolegové jsme se mu posmívali. Říkali jsme mu: "Bohoušku, co to zase vyšlo? Ježíši, to je strašný!" On to ale ustál. Dělal si z toho, v uvozovkách, legraci. Bral to na lehkou váhu. Dopadlo to dobře. I když jsme si dělali legraci a kolovaly nějaké obrázky, dokonce i my jsme mu dělali koláže," místo gratulací Vojtko svého kamaráda Bohuše Matuše takto potopil v den jeho svatby.

Uběhlo pár dní a Vojtkovi se za jeho hlášky na svatbě dostalo odpovědi, nečekaně se ale neozval Bohuš Matuš, ale jeho novomanželka Lucie, která se rozhodla vše uvést na pravou míru.

Lucinka Matušová vrací Vojtkovi úder: "Sápal se mně a udělal ze mě kurvu!"

Marian Vojtko naznačoval, že na něj před lety měla přítelkyně, nyní už manželka Bohuše Matuše Lucie, zálusk! Ta se ale rozhodla k věci vyjádřit a tvrdí, že naopak Vojtko se k ní tehdy choval jako "oplzlý strejda"!

"Nikdy jsem nebyla fanynkou Mariana Vojtka, na jeho vystoupení jsem chodívala kvůli kamarádce, která do něj byla zamilovaná. Dá se říct, že jsme ho kvůli ní pozvali i na svatbu, jinak by mezi svatebními hosty nebyl!" sdělila Expresu Lucie, kterou Vojtko vytočil doběla a nyní lituje, že ho vůbec zvala.

"On tvrdí, že jsem ho dlouze objímala, ale bylo to obráceně. Vždycky se vyfotil s mojí kamarádkou a pak se začal sápat po mně a požadovat, abych se s ním fotila. Vždy se sápal po všech. Štve mě to, protože takhle vypadám jako ku*va," pustila se Lucie ostře do kolegy svého manžela a dokonce se pokusila kontaktovat i samotného Vojtka, který ji ale ignoroval. "Na mou zprávu vůbec nereagoval," dodala. Co tato výměna názorů způsobí mezi "kamarády" Matušem a Vojtkem, kteří se pravidelně setkávají na divadelních prknech, ukáže až čas.