Rada od manželky ho zachránila, Bohušovi Matušovi se změnil život

Zdroj: Profimedia

Již za pár dní oslaví legendární český zpěvák Bohuš Matuš své padesáté narozeniny. Po boku své mladičké manželky Lucie a jejich společné dcerky Natálky se ale zdá, že umělec nemá na stárnutí čas. V posledních letech tak působí nadmíru spokojeně a svěže. Jak prozradil pro Kafe.cz, je za tím mimo jiné také dobrá rada, kterou od své choti před časem dostal. Na její doporučení dal a nyní si pochvaluje, jak mu změnilo život.

Rada Lucie Matušové se týká konzumace alkoholu. “Dřív jsem míval období, kdy jsem se napil rád. Žena mi ale radila, abych přestal, že mi potom bude lépe na duchu i na těle. Opravdu jsem to omezil a musím říct, že manželka měla pravdu. Člověk se pak cítí tak nějak lépe a má i lepší náladu. Teď jsem v podstatě skoro abstinent,” řekl pro Kafe.cz umělec, který rád hraje repertoár české hudební legendy Waldemara Matušky.

“Jednak na nějaké hýření nemám čas, protože když můžu, jsem s rodinou. A skutečně pivo nebo tvrdý alkohol už nepiju vůbec. Párkrát do měsíce jedu k sobě do zkušebny, kde tvořím, a když už to musí být, dám si trochu vína,” popsal Bohuš Matuš svůj aktuální vztah k alkoholickým nápojům.

K narozeninám, které již za pár dní oslaví, by si rád nadělil jeden dárek. “Přemýšlel jsem o tom, že bych přestal kouřit, nebo to alespoň hodně omezil. Zatím ale nevím, jestli to zvládnu. Kouřím už jen elektronické cigarety, což je lepší, protože je tam sice nikotin, ale žádný popel. Stejně mám ale pocit, že to člověk na sobě pozná, když to přežene,” vysvětlil umělec, jak k nápadu došel.

Karel Gott ho varoval před omezováním kouření

Jak pro Kafe.cz prozradil, v minulosti se již skoncovat se svou neřestí pokoušel. “Tehdy jsem o tom mluvil s Karlem Gottem a on mě varoval, že pokud přestanu kouřit, pravděpodobně hodně přiberu. A měl pravdu. Teď si na to budu muset dát pozor,” řekl Bohuš Matuš s úsměvem.

Své životní jubileum plánuje oslavit na zámku Štenovice, a to po boku své rodiny, přátel a nejvěrnějších fanoušků. Na oslavě bude pochopitelně zpívat, chybět ale nebude také pohoštění a grilovačka pro všechny hosty. “Už se na to moc těším. Sám jsem zvědavý, kdo všechno dorazí,” dodal Bohuš Matuš pro Kafe.cz.