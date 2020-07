Matuš o rodičích těhotné Lucinky: S maminkou se smějeme, tatínek je přísný

Nijak se netají tím, že je rád. Miminko bylo plánované. Bohuš Matuš prostě řekne, co si myslí a názor okolí ho nechává chladným. Jeho soužití s Lucií řeší veřejnost zejména kvůli jejich věkovému rozdílu. Lucince, jak jí Matuš říká, je sedmnáct let. Matušovi bude už sedmačtyřicet.

To je přinejmenším nestandardní. „Maminka je v mém věku. Má mě hodně ráda. Nejen jako zpěváka, ale i jako člověka. S maminkou se scházíme, bavíme a smějeme. S tatínkem jsem se ještě neviděl. Ten je přísnější. Ty musíš přijít jako chlap a uvidíme, co s tebou, řekl mi,“ prozradil Bohuš Matuš ve studiu Blesku.

Tatínek se s těhotenstvím Lucie vyrovnává jen těžko

Zdroj: Facebook

Vztah s ním ale není tak vlažný, jak by to mohlo působit. „Vaří mi. Včera jsem dostal maďarský guláš a kachnu. To je teda kuchař! Neviděli jsme se, protože já furt někde lítal, on taky pracoval od rána do večera. Možná mě předtím i tajila, takže ten taťka nic nevěděl,“ upřesňuje Matuš.

Podezřelé je, že Lucii zná dva roky a ještě nikdy jejího otce nepotkal. Že by si za dva roky ani jede nenašli čas na jedno krátké setkání? Možná jen zkrátka těžce nese, že se Matuš stýká s jeho dcerou a dokonce s ní bude mít dítě.