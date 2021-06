Bohuš Matuš promluvil o rodinných vztazích, jak vychází s rodiči Lucie?

Není tomu dlouho, co si Bohuš Matuš řekl sladké ano se svojí o téměř třicet let mladší Lucií. S novomanželkou vychovává dceru Natálii. Veřejnost si na věkový rozdíl nesourodého páru už zvykla. Zpočátku to však mohl být problém v rodině Lucie. Jak reagovali rodiče, když se jim ve dveřích objevil zpěvák?

Bohuš Matuš ve věkovém rozdílu problém nevidí. Důležité je, že si mají co říct. Seznámení to bylo osudové. Sice se potkali, když bylo Lucii pouhých patnáct let, ale on už tehdy věděl, že se jedná o tu pravou. Před rokem mu porodila dceru Natálii a v květnu ji Matuš pojal za ženu.

Na svatbě nechyběla pochopitelně rodina. Šušká se, že zejména tatínek bývalé studentky konzervatoře ho nemohl snést. Matuš ale věci uvádí na pravou míru.

„S rodiči Lucie vycházím od úplného začátku skvěle. Maminka chodí ráda na muzikál, tak nebyl problém,“ řekl Šípu Matuš. „Otec Lucky mě vnímal od začátku v pohodě. Jen ho mrzelo, že Lucie přestala navštěvovat mezinárodní konzervatoř,“ pokračuje.

Druhé dítě plánujeme, říká Matuš

K tomu ji ovšem zpěvák nenutil. Odešla sama na vlastní žádost. Momentálně je především maminkou a láskyplně se stará o malou Natálii. Sama nedávno uvedla, že po svatbě se s Matušem mají snad ještě raději.

„Čas po svatbě si užíváme stejně jako před tím,“ říká Matuš. „Máme krásné společné dny. Jsme 24 hodin spolu, pokud zrovna nehraju v muzikálu Láska nebeská nebo nejsem na vystoupeních, které mám v současné době,“ odkrývá Matuš to, jak zaneprázdněn je.

I tak by se nebránil druhému dítěti. „Druhé dítě plánujeme až za pár let, chceme bratříčka pro Natálku,“ netají jejich plány. Momentálně je však na sto procent zaměstnává malá dcera, která jim do života přináší opravdové štěstí.