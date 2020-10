Měsíc před porodem Lucinky: Bohuš Matuš zrušil koncerty a těší se na holčičku

Je to pár dní, co Bohuš Matuš odzpíval svůj nadlouho poslední koncert. Koronavirová opatření ho totiž připravila o práci. Alespoň má ale čas starat se o svoji těhotnou přítelkyni a plnit, co jí na očích vidí. Na další vystoupení se ale jistě těší.

Z toho posledního měl upřímnou radost. „Zpíval jsem dětem a moc mě to bavilo. Bylo to v zábavním lesním parku Krtkův svět. Byl jsem mile překvapen, jak to tam vypadá, a už se těším, až se svojí dcerkou místo navštívím,“ řekl zpěvák webu super.cz.