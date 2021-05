Bohuš Matuš se oženil: Co o svatbě roku prozradili hosté? Janeček byl zaskočen!

Bohuš Matuš to má za sebou, před padesátkou se stal poprvé ženatým mužem. Jaký ale byl obřad v zábavním parku Krtečkův svět? Hosté prozradili detaily ze svatby!

Bohuš Matuš a jeho přítelkyně Lucinka si konečně řekli před oltářem své ano. Svatbu dvojice naplánovala na den osmnáctých narozenin nevěsty a probíhala několika měsíční příprava na den D. Aby mohl Matuš být v obleku bez šátku, nechal si dokonce před obřadem vytetovat vlasy.

Veselku zpěvák domluvil v zábavním parku Krtečkův svět a i když novomanželům nevyšlo zrovna ideální počasí, oba si obřad velice užili.

Kvůli covidu byl počet hostů na svatbě omezený, ti nejdůležitější ale dorazili. Za svědka šel Matušovi hudební producent František Janeček, kterého prý kamarád během večera několikrát překvapil.

František Janeček musel nečekaně pronést řeč

Bohuš Matuš si svou o třicet let mladší partnerku vzal za zvuku slavného hitu zesnulého zpěváka Petra Muka, Stín katedrál a přítomní hosté si z romantického obřadu odnesli jen dobré vzpomínky.

"Svatba se velmi povedla. Přeji mu to z celého srdce. Nejenom jemu, ale i nevěstě. Domnívám se, že sice nebyla optimální přízeň počasí, ale vše vyšlo. Musím se teda přiznat, nebyl jsem tam až do konce. Bohuš mi nachystal pár překvapení. Nejdříve mě poprosil, abych pronesl nějaký projev a pak jsem tancoval s nevěstou. Na to jsem taky nebyl připraven, ale to není stížnost, spíše úsměvná historka," pěl chválu Bohušův svědek František Janeček.

"Svatba byla dost skromná, co se týče hostů. Bohužel to bylo kvůli nynějším opatřením. Ti nejdůležitější tam ale byli! Svatební organizace byla dost hektická kvůli nenasytným novinářům a fotografům. Nenechali novomanžele si daný okamžik naplno a svobodně užít, aniž by jim nebyli za zadkem. Jakmile ale zůstali pouze svatební hosté a novomanželé, stres opadl a nálada byla veselá. Tančilo se do noci. Nevěsta byla krásná, líčení, šaty, účes. Plus měla malinkatý doplněk, roztomilou Natálku," popsala dojmy se svatby kamarádka nevěsty.

Tchyně Bohuše Matuše na začátek jeho vztahu s Lucinkou nevzpomíná v dobrém

Na svatbě samozřejmě nechyběla maminka nevěsty Lucinky, která webu Extra.cz poté prozradila, co si o manželovi své dcery myslí.

"První rok byl velmi těžký, protože to byl šok, a hlavně také kvůli bulvární smršti. Poznala jsem ale za tu dobu, že Bohuš je velmi pozorný a hodný partner. Došlo mi, že má Lucii opravdu rád a snesl by jí modré z nebe. Každá máma se musí smířit s partnerem své dcery. Pak samozřejmě přišlo těhotenství, a když jsem viděla, jak se těší, jak se stará, tak jsem si řekla, že ano, do budoucna bude věkový rozdíl velký, ale v dnešní době. Bohuš má zodpovědnost, a to se mi strašně líbí. Chová se velmi galantně. Bohuš má rád lidi, svou práci miluje a je schopen odpouštět. Když to beru z pohledu vztahu k dceři, tak jakého lepšího partnera si může přát, než toho, který jí miluje?" přiznala matka Lucie, že vztah dcery s o třicet let starším zpěvákem musela nejprve rozdýchat, ale nakonec si na zeťáka zvykla.

"Já jsem tomu vztahu nevěřila. Neznala jsem Bohuše. Nevěděla jsem, jestli to myslí vážně. Půl roku se scházeli přátelsky. Myslela jsem si, že to bude spíš takové vzplanutí. Musím si přiznat, že zpočátku jsem byla velmi opatrná," zavzpomínala Matušova nová tchyně.