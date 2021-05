Bohuš Matuš se konečně oženil: Po svatbě šel s Lucinkou divočit!

Bohuš Matuš se ve svých sedmačtyřiceti letech konečně dočkal a poprvé stanul před oltářem se svou o třicet let mladší přítelkyní Lucinkou. Jak svatbu zpěvák prožíval a kam se chystal se svou novomanželkou?

Bohuš Matuš začal randit se svou přítelkyní Lucií, když jí bylo pouhých čtrnáct let. Tehdy vztah zpěváka a nezletilé dívky mnoho lidí odsoudilo, oni ale dokázali, že svou lásku myslí vážně.

Lucinka nedávno porodila Matušovi dceru a aby svůj vztah ještě utvrdili, rozhodli se pro svatbu. Den D se konal na osmnácté narozeniny nevěsty a proběhl v areálu Krtečkova světa.

Novomanželé po obřadu poskytly rozhovor pro Idnes.cz, kde popsali své první pocity.

Bohuš a jeho nevěsta před obřadem spali odděleně

"Jsme strašně moc šťastni, protože jsme se chtěli spolu vzít. Byla to těžká doba, ale skvěle to proběhlo. Jsem moc rád, že mám takovou krásnou milou ženu," řekl Bohuš Matuš, který je se svou mladou manželkou nadmíru spokojený. "Cítím se výborně," přitakala zpěvákovi jeho nevěsta Lucinka.

Oba partneři byli před obřadem velice nervózní a tak noc předtím se příliš nevyspali. "Nemohla jsem celou noc spát, takže hrozně. Teď už jsem v pohodě a užívám si to naplno," řekla Lucie Idnesu.

"Také jsem nespal. Musím se přiznat, že jsme byli oddělení. Lucinka spala u rodičů. Já jsem nezamhouřil oka, a když jsem chtěl ráno chviličku spát, volalo mi asi dvacet lidí. Tak jsem trošku unavený. Ale teď vlastně jsem Lucinky muž, tak mám obrovskou sílu," popsal zpěvák své pocity.

Zpěvák si hodlá i po letech vztahu svatební noc s Lucinkou pořádně užít

"Chtěl bych oslavit také dnešní osmnácté Lucinky narozeniny. Ale vy myslíte asi něco jiného… Co myslíš, Luci?" narazil Bohuš Matuš šibalsky na líbánky se svou novomanželkou.

Ta se ihned chytila: "Jak to vymyslet slušně?" Zpěvák na to odvětil: "Bude to krásný večer. Radši nebudu nic říkat. Působím vždycky strašně a přitom se snažím působit seriózně. Tak co budeme dělat?" zeptal se své chotě znovu. Ta měla jasnou odpověď: "Divočit!"

Bohušovi Matušovi šel za svědka producent František Janeček, Lucii svatbu odsvědčila její kamarádka Monika. Pojďte se podívat do naší galerie na romantickou svatbu zpěváka a jeho Lucinky, na obřadu nechyběly ani tradice jako zametání střepů. Novomanželům nakonec na obřad pršelo, to jim ale jejich veliký den nepřekazilo a naplno si ho užili.