Bohuš Matuš má s Lucinkou velké plány: Kdy chystají veselku?

Lucie Palkaninová se stala maminkou ve velmi útlém věku. Nyní vychovává Natálii a co nevidět si ji Bohuš Matuš vezme za manželku. Jedinou překážkou je to, že ještě nedosáhla plnoletosti.

„Přesto, že je Lucii sedmnáct a za dva měsíce jí bude osmnáct, myslím si, že to není tak hrozný skok. Mně sice bude padesát… ale podívejte se. Trápí mě, když se píší články, které nejsou pravdivé. Nebo když se moje věty úplně přemění a pak to vypadá různě,“ řekl Matuš pro pořad Showtime.

Věkový rozdíl řeší spíše veřejnost než oni dva. Jediné, co jim vadí je to, že se nemohou vzít. Lucie by se totiž musela nechat zplnoletnit. „Čekám do jejích osmnácti. Kdybych si ji vzal teď, psali by zase nějaké hrůzy, že jsem si vzal nezletilou,“ myslí si Matuš.

Klape jim to i navzdory velkému věkovému rozdílu

Momentálně oba zaměstnává péče o malou dcerku. „Myslím, že všechno zvládám v pohodě. A Bohoušek se taky parádně stará,“ chválí ho Lucie.

Sama je plnohodnotnou maminkou, ale na studia se vykašlat rozhodně nechce. „Mám v plánu si dálkově nakonec udělat trochu jinou školu, než jsem dělala. Ráda bych pedagogickou. Do budoucna bych možná chtěla dělat ve školce. Teď mám volno, užívám si miminko a pak uvidím, co dál,“ svěřila se se svými plány.

Lucie si s Matušem výborně rozumí navzdory věkovému rozdílu. S vysvětlením přichází zpěvák. „Já jsem opravdu zůstal zamrzlý v těch šestnácti letech,“ přiznává.

Matuš má práci i během pandemie

„A to asi většina nás chlapů. Pamatuji si mého dědečka, kterému bylo devadesát a byl také pořád jako kluk. A pak náhle odešel. Musíme si života užívat a být k sobě vlídní,“ myslí si Matuš, který má i v době koronakrize dostatek práce.

„Mám po zkoušení muzikálu Láska nebeská. Připravovali jsme se teď tři měsíce. Jsem z toho nadšený. Mám se skvěle a Lucinka myslím taky,“ raduje se zpěvák.