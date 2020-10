Bohuš Matuš prozradil, kde berou výbavičku na dítě: Kupují ji fanoušci!

Vzhledem k tomu, že se mají stěhovat do většího bytu, tak je více než pravděpodobné, že ve vile se bydlet nebude. Faktem ale je, že pro Matuše i Lucii je to úplně nová zkušenost. Matuš to bere zodpovědně a na otcovství se připravuje.

„Zajímám se o vše, co je spojené s narozením miminka. Společně s Lucinkou se snažíme zařídit vše, co je potřeba. Je to pro mě nový životní impuls a velká radost,“ tvrdí zpěvák. Ještě před pár lety by do něj nikdo neřekl, že je schopný něco takového vyslovit.