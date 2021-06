Bohuš Matuš by chtěl dopřát Natálce sourozence, má však strach o manželku

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Bohuš Matuš začal s Lucinkou randit, když jí bylo pouhých šestnáct let. Na tom by nebylo nic divného, kdyby jemu v té době nebylo už dost přes čtyřicet. Zpěvák se sice od začátku dušoval, že s mladou dívenkou nemá intimní poměr, ale nakonec spolu o pár let později splodili dceru Natálku a dokonce se i vzali, aby tvořili plnohodnotnou rodinu.