Bohuš Matuš přiznal obavy: Mám strach, že mi zase zakážou zpívat

Lucie Matušová Bohuš Matuš

Bohuš Matuš se nedávno s manželkou Lucinkou a dcerkou Natálkou přestěhoval z bytu do pronajatého domku. Mladá rodina by si časem ráda pořídila vlastní bydlení. Jenže teď se zpěvák bojí, že by se pandemie na podzim mohla zhoršit a on by tak znovu přišel o živobytí.