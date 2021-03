Bohuš Matuš překvapil: Svatba v dětském parku nebude! Zůstane zpěvák na ocet?

Bohuš Matuš budí už dlouho dobu svými vztahy s výrazně mladšími dívkami pohoršení u široké veřejnosti. Zpěvák se nedávno stal poprvé otcem a svou partnerku Lucinku si chtěl v den jejich osmnáctin vzít za ženu. Jenže celé plánování se muzikálové hvězdě hroutí jako domeček z karet.

Bohuš Matuš si potrpí na mladší partnerky, což dokazuje i jeho aktuální vztah, s teprve sedmnáctiletou Lucinkou. S matkou své nedávno narozené dcery Natálky se zpěvák seznámil, když jí bylo pouhých čtrnáct let a veřejnost jejich vztah zprvu nepřijala zrovna nejlépe.

Matuš byl často podezříván z pedofílie a jeho vztahu s o třicet let mladší Lucinkou mnoho lidí šanci nedávalo, o to více ale tato dvojice překvapuje!

Muzikálový zpěvák si chce svou přítelkyni vzít za ženu a plánuje obří veselku s mnoha hosty, v dětském parku Krtkův svět. Jenže, kvůli covidu se svatba odkládá na dobu neurčitou!

"Asi zůstanu na ocet," překvapil Bohuš Matuš

"Vypadá to bledě. Asi zůstanu na ocet. Chtěli bychom mít velkou svatbu a nyní to vůbec nepůsobí tak, že by nám ji už za necelé dva měsíce povolili v množství svatebních hostů, kolik bychom jich tam chtěli mít. K tomu má ještě majitel Krtečkova světa, v němž se chceme brát, potíže s úřady, takže vůbec netuším, jak to nakonec bude," přiznal znepokojený Bohuš Matuš webu Extra.cz.

Lucinku si měl Matuš vzít za ženu v květnu, přesně v den jejich osmnáctin, kvůli velikému počtu hostů ale tento termín nejspíš nebude možný. "Mám spoustu kamarádů, Lucinka taky a má velkou rodinu a ošidit nikoho nechceme," vysvětlil zpěvák.

Matuš chce své budoucí manželce udělat co nejkrásnější den, na který nikdy nezapomene, kvůli tomu ale nejspíš budou muset počkat do rozvolnění vládních opatření. Zpěvák má totiž veliké plány, ze kterých odmítá slevit.

"Za svědka mi půjde František Janeček," prozradil zpěvák

"Měla by to být úplně ta nejkrásnější svatba, doufejme, že budeme mít možnost pozvat kolem sta hostů. Chci, aby měla Lucinka zážitek na celý život. Má velkou rodinu, pozvu i svou a pár lidí z branže, prostě svoje nejbližší. Určitě nebude chybět písnička Stín katedrál. Ale nebudu ji zpívat já, už jsem domluvený s kamarádem. Na své svatbě zpívat úplně nechci. A za svědka mi snad půjde František Janeček, už jsem ho o to požádal," pochlubil se Bohuš Matuš se svou vizí svatby.

Už nyní ale přiznává, že nejspíš původní květnový termín s největší pravděpodobností padá. "Nyní už je ve hře víc variant, i ta, že se vezmeme v plánovaném datu, na osmnáctiny Lucinky, a oslava by mohla být až v létě. Nebo že to přesuneme celé. Ještě to nemáme rozhodnuté," říká zpěvák.

Větší starosti ale dělá Matušovi zákaz zpívání, práce už mu prý velmi schází. „Jsem nešťastný. Odmala jsem hudební exhibicionista. Už na základce jsem si zpíval i při hodinách, takže mě museli okřikovat. A teď se nic neděje. Kolikrát se mi proto nechce ani vstávat. Nebaví mě to. Docela trpím depresemi, ale když se podívám na dceru Natynku a ta se na mě usměje, tak se všechny chmury hned rozplynou," uzavřel.

Zda se letos čerstvý otec dočká vytoužené veselky s Lucinkou v dětském zábavním parku, je aktuálně ve hvězdách. Nepochybujeme ale o tom, že pokud na svatbu dojde, rozhodně půjde o událost roku. Necháme se tedy překvapit, jak to celé dopadne.