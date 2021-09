Bolek Polívka to přehnal s alkoholem, z filmového večírku utíkal zadním vchodem

Zdroj: Profimedia

Bolek Polívka má nejen herecký talent, ale také sklony k bujarému pití. Na premiéře nového filmu Cesta domů to rozjel natolik, až to vypadalo, že při odchodu nebude schopen sejít schody. Komik se proto raději vytratil zadním vchodem pro zaměstnance podniku.

Jakmile se někde objeví Bolek Polívka, tam teče alkohol proudem. Jinak tomu nebylo ani na uvedení snímku Cesta domů Tomáše Vorla, ve kterém známý herec ztvárnil jednu z hlavních rolí. Kromě toho měl Polívka ten den svátek, který musel pořádně zapít. Informaci o vydařené oslavě přinesl Expres.

Plán vymýšlela Marcela

Na první pohled bylo vidět, že se herec a mim na večírku výborně baví. Se sklenkou vína v ruce procházel mezi hosty, mezi kterými nechyběla Eva Holubová nebo Milan Štaindler. Jenže postupem času měl Bolek už svoji hladinku, a bylo proto potřeba vymyslet, jak si před ostatními neutrhnout ostudu.

Krátce po půlnoci se Polívkova žena Marcela zvedla od stolu. Když si ale všimla, že fotografové ještě neodešli domů, raději se zase posadila. V té chvíli zřejmě už přemýšlela, jak dostat svého muže z kavárny tak, aby nemusel v podroušeném stavu scházet příkré schody. To by se mu totiž nemuselo na první pokus povést.

Všechno zkazila ochranka

Nakonec manželé použili služební vchod z Lucerny, kterým chtěli nepozorovaně proklouznout. Jejich plán jim ale nevyšel, protože před východem postávala ochranka paláce Lucerna, která se nad počínáním Polívky obrovsky bavila. Tím samozřejmě strážci pořádku vzbudili pozornost fotografů, kterým tak herec stejně neunikl.

Bolkova manželka Marcela svému muži pomohla, aby se důstojně dostal do auta, odkud herec ještě zamával novinářům. Řidič pak přejel tramvajové pásy a vjel rovnou do zákazu vjezdu. Možná, že ale jenom přehlédl dopravní značení, protože chtěl Polívku co nejrychleji odvést domů.

Při natáčení filmu Cesta domů se potkala skvělá parta herců.