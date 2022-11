S touhle posedlostí nekončím: Bolek Polívka prozradil, díky čemu se cítí živý

Zdroj: Profimedia

Do restaurace na Občanské plovárně dorazil s tradičním úsměvem v apartním oblečku a samozřejmě v partě přátel a kamarádů. Právě tam totiž Bolek Polívka křtil knihu Miloše Zapletala a Jana Měšťáka.

„Kmotrovství tohohle svěžího dílka jsem přijal s chutí a rád. Koneckonců knížka hovorů nejen o medicíně a showbyznysu s názvem Duel, kterou pouští do světa moji přátelé Miloš Zapletal a proslulý plastický chirurg, docent Jan Měšťák, je mi hodně blízká, takže když přišlo pozvání na to stát se jejím kmotrem, vůbec jsem neváhal,“ řekl na křtu zmíněné literární novinky herec, scénárista, podnikatel a bůhví co ještě - Bolek Polívka.

Jak oblíbený showman často říká, s tímhle nápojem se skvělé povídá a nehrozí, že při jeho popíjení usnete, jako když si dopřáváte pivo.

Bolku, jak je vidět jste v pohodě, covid se vám vyhnul obloukem, takže ač léta plynou, stále hýříte aktivitou a neustále bavíte své příznivce i sebe. Jak „dobíjíte baterky“, abyste byl fit a neustále v dobrém rozmaru?

„Doufám, že ten covid už konečně ztrácí na síle a vracíme se, sice pozvolna, ale přece jen do normálních kolejí. Já ani nevím, zda jsem si tenhle humus zažil. Jsem očkovaný a nikdy jsem si vlastně ani neuvědomil, zda na mě skočil. Možná jo, ale žádná dramata jsem nezažíval, takže jsem se jím nezabýval a ani to dělat nebudu,“ řekl pro kafe.cz Bolek.

Opusťme povídání o chorobách, ty ať řeší jiní a přejděme k současnosti. Vyhnul jste se odpovědi na otázku, jak se udržujete v kondici a čím si vylepšujete fyzičku?

„Dělám pro to docela dost. Tak třeba před pár dny jsem absolvoval turnaj v pétanque, což, jak známo, je oblíbená hra francouzských důchodců, která pronikla i k nám a je populární disciplínou nás poněkud dříve narozených. Je to v podstatě nejen sportovní záležitost, ale i společenská a soutěživá věc, a proto se mi líbí, že se při ní dá diskutovat, občas se pohádat jindy se potěšit nad tím, že koule létají tam, kam chcete, navíc se při ní projdete, trošku procvičíte svalstvo, prostě nehuntuje si sportovní dřinou zdraví, ale bavíte se. To mě baví,“ vysvětlil Polívka.

To je jediná relaxační disciplína, při níž dostáváte tělo i mysl do pohody?

„Ale kdepak. Tou nejdůležitější a nejpodstatnější je, že pořád hraju a nemíním s tím přestat. Vždycky, když jsem na jevišti, kde se cítím úplně nejlépe, tak si to užívám. Rozhodně s touhle posedlostí nekončím, protože je to pro mě to nejlepší, co můžu pro tělo i ducha udělat. Být zalezlý doma by byla cesta do pekel, takže jedu dál a chystám řadu projektů. Uvidíte sami, v plánu mám dost věcí, na které se těším a věřím, že jimi potěším sebe i své příznivce,“ dodal Bolek Polívka, a jelikož se přiblížila doba křtu, omluvil se a šel splnit svou kmotrovskou radost i povinnost.