Covid by pro něj mohl být fatální: Polívka přiznal, že se cítí zhuntovaný

„To už mám radši placené diváky,“ konstatuje s očividným odporem. Online divadelní představení ho nebaví.

„Ono i to pouliční divadlo je krásné jen do chvíle, než ti přes hlediště přejede tramvaj. V onlinu jsou zase jen chladné oči kamer, kdežto já jsem zvyklý na kontakt, na to, že lidi reagují, což je oživující, pořád na to čekáš.“