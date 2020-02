Nadsamec Bolek Polívka: Pět manželství, šest dětí! Znáte všechny?

Podruhé se už Bolek do chomoutu nehnal, s kolegyní Evelyn Steimarovou má druhou dceru Aničku, která je neméně slavná herečka, než on. Svým charakteristickým nosem, který zdědila po tatínkovi se uplatnila do spousty netradičních rolí a stala se známou.

Protekce zde nebyla nutná, Anička má pro hraní přirozený talent. Vztah Evelyn a Bolka ale také neměl dlouhé trvání, stejně jako její sestra Kamila se nedočkala kompletní rodiny, Bolek zkrátka na vztahy v té době moc nebyl.

Navíc, připletla se mu do cesty krásná Francouzka Chantal Poullain, která Polívkovo srdce očarovala natolik, že s ní byl dalších patnáct let!!!