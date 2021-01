Zdroj: koláž: Šíp

Kdo by neznal alespoň jednu, jako by ani nežil. Řeč je bondgirls, neodolatelných nápadnicích nejlepšího agenta Jejího veličenstva. Herečky, které podobnou roli získaly, měly nálepku "Bondgirl" už navždy. Co dnes dělají nejslavnější představitelky této role? A hlavně: jak vypadají někdejší krásky z šedesátých a sedmdesátých let? Podívejte se sami. Vypátrali jsme o nich, co šlo.