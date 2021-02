Jak vypadá syn Bořka Šípka? Leona Machálková v něm vidí zesnulého architekta

Leona Machálková žila po boku Bořka Šípka takřka deset let, než se jejich vztah rozpadl. I když si během soužití s ním prošla ledasčím, nikdy mu nic neměla za zlé. Až do jeho smrti zůstali přáteli. Zpěvačka na život po boku slavného architekta nikdy nezapomene. Každý den jí ho totiž připomíná jejich syn Artur, který jako by mu z oka vypadl.

Poprvé se potkali v Šípkově galerii a thajské restauraci Arzenal. Právě tam mu Machálková zpívala společně s Karlem Černochem na jejich vernisáži. Černoch ji pak často předkládal, že Šípek je pro ni ten pravý. „Později jsme o Karlovi s Bořkem hovořili, že to byl náš dohazovač,“ svěřila se Leona Machálková v rozhovoru pro Aha!.

„Byl to nevšední muž, nebyla s ním nuda, mnohé jsem se od něj naučila a po jeho boku jsem zažila to, co se jen tak nestává,“ vzpomíná na něj. Jsou ale jistě věci, na které ráda nevzpomíná. Třeba na to, když byl věhlasný architekt v roce 2009 přistižen s milenkou a zpěvačka ho následně vyhodila z bytu.

Nevěra jejich blízký vztah nezničila

Když mu ale diagnostikovali rakovinu slinivky, nehrála si na uraženou. Naopak. Stála při něm. „Stihli jsme si říct všechno. I v době, kdy už byl těžce nemocnej, jsme spolu komunikovali. Po této stránce jsme měli velice otevřenej vztah. Člověk musí udělat tlustou čáru a neříkat si ,kdyby bylo bývalo… ',“ řekla Machálková pro pořad Exkluziv.

„Je zvláštní, jak to ten život zařídí, ale je to strašně fajn. Myslíme na něj s humorem. Připomínáme si s Arturem situace, kdy nás taťka rozesmál, třeba když se mu něco nepovedlo nebo sarkasticky něco okomentoval. Černý humor, to bylo naše koření,“ zasnila se.

Hrob Šípka navštěvuje pravidelně i s jejich sedmnáctiletým synem Arturem. „Byli jsme i na Bořkově hrobě, bylo sluníčko, celé to bylo takové uklidňující,“ prozradila portálu super.cz.

Artur má nadání po tatínkovi

„Mám na něj mraky vzpomínek, neuvěřitelných bláznivých příhod, a ne, že se říká, že čas je milosrdný, ale na té misce toho dobrého a těch starostí a problémů, tak ty převažující vzpomínky jsou vesměs dobré. Je na co vzpomínat a opravdu nelituji, že jsme si spolu něco začali, nějakým způsobem spolu šli životem,“ popisovala svůj přístup.

„Snad není nadnesené říct, že to mělo smysl, protože jsme se měli velice rádi, i když jsme se rozešli. Je tady Artur, dítě naší lásky, a je na co vzpomínat. Těžko se mi hledají slova. Zatím to nepřebila silnější karta,“ pokračovala.

„Poslední dva roky se výrazně profiluje do výtvarna, má dobrý vkus a je odvážný, víc maluje a fotí a připravuje se, že by se hlásil na nějakou univerzitu zaměřenou na design, tak mu držím palce,“ vychválila svého jediného syna.