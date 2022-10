Bořek Slezáček kdysi ohromil členku Spice Girls: Jejich polibek skončil útěkem

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herec a moderátor Bořek Slezáček v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka vzpomínal na zážitek, který mu musel nejen muž závidět. Před lety měl totiž příležitost setkat se s legendární dívčí kapelou Spice Girls a na jednu z jejích členek udělal velký dojem. Náhlé vzplanutí ale skončilo jinak, než by mnozí předpokládali.

Bořku Slezáčkovi se v jeho televizních začátcích naskytla skvělá příležitost. Jakožto reportér na TV Prima přišel do styku s mnoha českými i zahraničními hvězdami a jednoho dne se setkal i s kdysi nesmírně populární dívčí kapelou Spice Girls. A na jednu z jejích členek udělal opravdu velký dojem. „S Mel B jsem se pak krátce líbal. Bylo by hezké, kdyby k tomu následovala bohatýrská historka, ale nenásleduje. Já jsem pak víceméně utekl. Líbilo se mi na ní úplně všechno, ale vysrabil jsem. Prostě to nějak nedopadlo, už si to moc nepamatuju,“ vzpomínal Bořek Slezáček v rozhovoru v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Zmatky se jmény

Dalším z hostů Honzy Dědka byl herec a dabér Otakar Brousek mladší. Ten vyprávěl například o tom, jaké problémy jemu a jeho otci, který se jmenoval stejně, jejich jména přinášela. „Z rádia nám chodily špatně peníze, takže za mnou občas tatínek přišel, jestli mi nepřišel nějaký jeho honorář. Měl přehled, protože si na rozdíl ode mě všechno psal. Jednou mi přišlo asi 2,5 tisíce, to byly tenkrát velké peníze. Ale já jsem je utratil, tak jsem mu je pak dlužil. A pak zase opačně,“ vzpomíná Ondřej Brousek s tím, že i to byl důvod, proč svého syna pojmenoval jinak. „Syn není Otakar, protože to už byli Vydrové starší, mladší nejmladší. Já to nechtěl, tak je Ondra,” vyprávěl.

Ženy v pokušení zaujaly i za hranicemi

Režisér Jiří Vejdělek se zase rozpovídal o svém úspěšném filmu Ženy v pokušení, o jehož zfilmování měli zájem i britští filmaři. „Scénář toho filmu se ale skutečně dostal k Julii Roberts, ale evidentně to nevzala. Přemýšlel jsem, koho by tam chtěla hrát. Na Elišku Balzerovou to bylo brzo a na Lenku Vlasákovou pozdě a na Verunku Kubařovou by to bylo hodně troufalé,“ zauvažoval Vejdělek.

Herečka Kamila Janovičová u Honzy Dědka prozradila, jak se vyrovnávala s hereckým egem. „Mám konzervatoř a pak i DAMU a s egem nemám problém, protože už umřelo. Asi dva roky po první Bambitce, kdy mě lidé ještě poznávali na ulici. Šla jsem po schodech v OC v Ostravě a proti mně šel pán, přejel mě pohledem a zamrznul. Koukal mým směrem a děsil mě, jak upřeně na mě zíral. Myslela jsem si, že mě poznal z Bambitky a že až se setkáme, něco udělá. V hlavě jsem měla spoustu scénářů. A když jsem ho míjela, jenom pšíknul. Zlomila jsem se v pase a začala jsem se sobě strašně smát,“ popsala mladá herečka, která momentálně září v jedné z hlavních rolích ve filmu Spolu. Celý rozhovor sledujte v 7 pádech Honzy Dědka v úterý ve 21.35 na Primě!