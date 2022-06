Největší průšvihy Bořka Slezáčka: Svatba s Krainovou i rvačka s důchodcem

Zdroj: Profimedia

Herec a moderátor Bořek Slezáček se nikdy netajil tím, že je jeho život jedna velká kovbojka. Rozhodně nikdy nepatřil mezi slušňáky a večírky, zábavu i krásné ženy si užíval plnými doušky. Nyní je spořádaným otcem a nad svými výstřelky z mládí se tak maximálně pousmívá.

Byly doby, kdy bylo Bořka Slezáčka všude plno. Neexistoval večírek, kde by se tento moderátor neobjevil a nebyl vždy ve výborné náladě, ke které mu pomohl nejen alkohol, ale občas i něco silnějšího. Jeho tahy do rána byly vyhlášené. Bohužel však postupem času dobrá nálada přešla do agrese a Slezáček začal dělat průšvihy.

Psal se rok 2002 a vztah Bořka a topmodelky Simony Krainové byl teprve na začátku. Bořek měl prý tehdy hájit čest své snoubenky, která byla v té době také divoká a večírky obrážela o sto šest. Během pouliční hádky ji měl urazit neznámý důchodce, který za to dostal od Slezáčka pěstí. Bohužel však senior skončil se zlomeninou nosu a otřesem mozku v nemocnici a moderátor za svůj výstup dostal podmínku na deset měsíců.

Jeden průšvih střídal druhý

Ještě téhož roku v zimě přišel další průšvih. Při jízdě Jindřišskou ulicí překročil moderátor rychlost a když ho zastavila policejní hlídka, hádal se s ní a odmítl jim dát doklady. Nakonec vyfasoval pokutu a zákaz řízení. V té době už nebylo o jeho zálibě v drogách pochyb.

V té době docházelo i Simoně Krainové, koho si vzala. Tudíž se s ním nechala roku 2006 rozvést.

„Byl jsem tak dlouho v lihu, že jsem ani pomalu nevěděl, jaké je to být střízlivej. Ne, že bych se někde potácel, ale hladinka byla furt. Z toho kopce furt jdete pomalu dolů a najednou škobrtnete a pak už jedete po p**eli furt. Moje škobrtnutí byl rozvod se Simonou,“ prozradil pro Blesk.

Rvačka s důchodcem i soud proti drogám

O rok později s ním začal soud proti drogám. Slezáček svědčil v případu šéfa izraelské narkomafie, který dostal šest let ve vězení s ostrahou. Slezáčkova výpověď byla nakonec označena jako pro soudní proces nepoužitelná. Moderátor byl totiž opět úplně mimo.

Po tomto incidentu se Slezáček zavřel doma, přestal platit složenky a chtěl se upít k smrti. Naštěstí se nakonec vzpamatoval, ale vztahy s bývalou manželkou byly na bodu mrazu. Potkali se až nedávno, kdy oba měli kolem sebe děti a jak moderátor doufá, Krainová mu už odpustila. Prý by si to přál.

Po čtyřicítce šel Bořek do sebe a díky partnerce Žanetě a svým dětem našel sílu se změnit.

„Sebral jsem se a šel jsem za doktorem, za specialistou přes závislosti, a ten mě nasměroval. A to byl nový začátek.“