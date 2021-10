Ani jeden nechtěl moderovat, Borhyovou a Korantenga svedla dohromady náhoda

Zdroj: Profimedia

I když to zní trochu neuvěřitelně, Lucie Borhyová s Reyem Korantengem spolu uvádějí Televizní noviny už dvaadvacet let. Když se moderátorka poprvé pracovně potkala s Reyem, myslela si, že jde o nejapný vtípek. V té době totiž vypomáhala v pořadu Ptákoviny, a proto pořád někde hledala skrytou kameru.

Když Lucie před více než dvaceti lety dostala nabídku, aby s Reyem moderovala hlavní zpravodajskou relaci, myslela si, že jde o pouhý vtípek. "Tehdy jsem pomáhala v pořadu v Ptákoviny, ve kterém jsme nachytávali lidi. Když mi proto kolegyně poprvé představila Reye, pořád jsem hledala skrytou kameru," svěřila se Borhyová v rozhovoru Slavné dvojice na Českém rozhlase.

Chtěla být tanečnicí nebo herečkou

Lucie tehdy sice pracovala na Nově, do televize ale přišla kvůli studentské praxi a nikdy ji nenapadlo, že by chtěla být moderátorkou. "Chtěla jsem se stát tanečnicí, protože pocházím z taneční rodiny. Lákala mě i profese herečky, můj dědeček totiž pracoval jako ruchař na Barrandově, kam mě často bral," vysvětlila Borhyová a dodala, že osud ji stejně nakonec odvál jinam.

Rey Koranteng na tom byl podobně jako Lucie, v dětství toužil po dráze pilota, vojáka nebo hokejisty. Jeho kariéra v médiích začala hlavně pro to, že má exotický původ a zároveň mluví perfektně česky. "Dneska na tom už není nic zvláštního, ale v devadesátých letech to byla rarita," doplnil Koranteng, který si sen o létání na amatérské úrovni splnil i tak, ve volném čase sám pilotuje letadla.

Zatímco známý moderátor po tak dlouhé době v televizi prý už vůbec není nervózní, Lucie ještě občas cítí slabou trému. "Myslím, že kdybych ji neměla, tak by to znamanelo, že je mi práce lhostejná a nezáleží mi na ní," vysvětlila sympatická blondýnka.

Podle jejích slov se to ale nedá srovnávat s nervozitou, jakou prožívala v začátcích vysílání. "Tehdy jsem si myslela, že když se rozsvítí červené světlo, tak neřeknu ani slovo," uvedla Lucie a dodala, že jakmile se podívá na první vysílání Televizních novin, tak doslova trpí.

"Když vidím fotky z té doby, je to stejné. Mění se móda, účesy, styl líčení a když se člověk podívá na fotky staré osmnáct, dvacet let zpátky, tak si říká, ježišmarjá, jak jsem to vypadala," uvedla moderátorka se smíchem. Koranteng je ale přesvědčený, že vždycky záleží na výrazu v očích. "Pokud zůstane stejný, pak nikdo nemůže prakticky stárnout," myslí si Rey.

V soukromí bychom se asi zabili

Kolegové se netají tím, že si výborně rozumí a za celou dobu spolupráce se prý ani jednou nepohádali. "Nám to samozřejmě nikdo nevěří, ale člověk už vycítí, jakou má ten druhý náladu, a buď se stáhne, nebo je naopak komunikativnější," prozradil moderátor v Českém rozhlase a hned dodal, že ve vztahu by jim to ale určitě neklapalo. „V soukromí bychom se asi zabili," je přesvědčený Koranteng.

"Je pravda, že si hodně lidí myslí, že spolu žijeme, protože když pro mě přijede taxík, čeká, že ještě vyjde z domu i Rey. Říkám: Ne, pro Reye jedeme. Nebo naopak," řekla Borhyová, která bydlí nedaleko od svého parťáka.