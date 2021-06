Tajná svatba premiéra Borise Johnsona: Hosté dostali pozvánky na poslední chvíli

Po několika letech společného soužití do toho konečně praštili. Britský premiér Boris Johnson a jeho krásná snoubenka Carrie Symonds si v sobotu řekli své „ano”. Celý obřad byl ale pořádně tajemný. Dokonce i sami hosté obdrželi své pozvánky krátce před veselkou.

V minulosti již dvakrát ženatý byl, štěstí v lásce ale moc neměl. To se ale změnilo s příchodem Carrie Symonds. O třiadvacet let starší politik se do půvabné blondýnky rychle zamiloval a loni v dubnu se jim dokonce narodil syn. Ještě tedy chyběl poslední bod k tomu, aby byli jako rodina kompletní – svatba. Plány ovšem překazila přicházející pandemie koronaviru.

Zmátli veřejnost?

Ještě v nedávné době server The Sun informoval o tom, že dvojice přece jen svatbu plánuje, avšak až na červenec příštího roku. Svým blízkým na obřad již měli dokonce zaslat pozvánky. Jak to ale vypadá, plány se z minuty na minutu změnily. Jak uvádí web The Sun, pracovníci westminsterské katedrály v Londýně řekli krátce po druhé hodině, že se chrám uzavírá. Po zhruba třiceti minutách přijela limuzína s nevěstou a obřad mohl začít. Vypadá to ale, že šlo o takovou „hurá” akci. I samotní hosté obdrželi své pozvánky jen několik málo okamžiků před sňatkem.

A co je hlavní, obřad proběhl v přísném utajení. Dokonce ani poradci ministerského předsedy neměli nejmenší ponětí o tom, co se chystá. Samotného obřadu se pak zúčastnilo 30 hostů. Více ani nemohlo. Kvůli stávajícím protiepidemickým opatřením je možné uskutečnit svatbu o maximálně třiceti lidech.

Bujaré oslavy až příští rok

Vzhledem k probíhající pandemii se manželé rovněž zdrželi jakýchkoliv větších oslav. S přáteli a širší rodinou tak sňatek oslaví až v létě příštího roku. Zajímavostí svatby Borise Jonese je, že se stal vůbec prvním britským premiérem za posledních 200 let, který se oženil v době, kdy zastával úřad.

V minulosti byl přitom ženatý rovnou dvakrát. Poprvé si vzal Allegru Mostyn-Owenovou, a to v roce 1987. Manželství trvalo šest let. Poté se oženil s Marinou Wheelerovou, ale ani tento svazek nevydržel. Podle informací magazínu The Sun za rozpadem vztahu stále nevěra. Snad mu tedy s Carrie Symonds štěstí vydrží.

