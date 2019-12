Vítěz voleb Boris Johnson: Kdo jsou děti otce Brexitu a proč se jednoho zřekl?

Nový pán Brexitu je od svého zvolení do funkce premiéra často srovnáván s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Může za to jeho účes, autokratické nastavení mysli i pocit, že spolkl všechnu moudrost světa. Oba mají také kupu dětí, a přestože Johnson tvrdí, že zplodil pouze čtyři potomky, není to pravda. Dětí je pět. Kdo jsou, co dělají, a proč to páté nechce přiznat za své?