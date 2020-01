Nová kariéra Libora Boučka v CNN: Podle ředitele je ideálním kandidátem!

"Chci zúročit své dvacetileté zkušenosti z rádií a televizních pořadů a být tak nejlepším ranním společníkem pro diváky na televizním trhu," potvrdil Bouček své velké ambice!

Ačkoliv se na novou výzvu těší, při loučení s rádiem se neubránil dojetí. "Byla to jízda. 15 let. Absolutně svobodná a bezstarostná práce, na jejímž konci byli ti nejlepší posluchači. Byl to nespočet silných okamžiků, smíchu, trochu slz, pořádný objem emocí. Chvíli jsme byli jedničkou na trhu, ale jsem přesvědčený že skoro pořád jedničkou srdcí." napsal Bouček na svůj Instagram.

Do budoucna ale nevyloučil možnost, že by se na Evropu 2 za nějaký čas vrátil. Smutní fanoušci se tak možná za pár měsíců nebo let dočkají oblíbeného moderátora. Kam ale osud Libora Boučka zavede, je zatím ve hvězdách…