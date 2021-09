Žhavý komentář prozradil mnohé! Fanoušci reagují na intimní fotky Boudové a Tuny

Zdroj: Profimedia

Nela Boudová už nějakou dobu randí se známým moderátorem Janem Tunou. I když se dvojice ukazuje na veřejnosti ruku v ruce, ani jeden z nich se zatím k jejich vztahu podrobněji nevyjádřil. Přesto oba partneři na sociální sítě přidávají společné snímky, které mluví za vše.

Je pravda, že ještě nedávno Tuna s Boudovou mlžili a snažili se všem namluvit, že jsou jenom dobří kamarádi. Když se ale začaly objevovat fotky z míst, na kterých byli ve stejnou dobu jak herečka, tak moderátor, všem bylo jasné, že se v českém showbyznysu zrodil nový pár.

O svém vztahu mluvit nechtějí

Pak milenci dorazili na svatbu producenta Petra Větrovského a společně přišli také na premiéru filmu Večírek, ve kterém Boudová hraje jednu z hlavních rolí. Přesto ani jeden z nich o nové lásce moc mluvit nechce.

"Nela Boudová je skvělá ženská," odpověděl před časem Tuna na dotaz webu Expres, jaký vztah má vůči herečce. "To je jediné, co vám k tomu řeknu," dodal moderátor rychle. Tím dal jednoznačně najevo, že ještě není připraven svoji novou známost komentovat do médií.

Jakmile ale dojde na fotky, které Nela i Honza přidávají na sociální sítě, pak už snad nikdo nemůže pochybovat, že je to mezi dvojicí opravdu vážné. "Vzpomínka na Janov," napsala Boudová ke snímku, na kterém sedí v objetí s Tunou na schodech.

Fotku okomentovala Hrachovcová

"Vzpomínka na moře," nezůstal pozadu moderátor, který vybral romantický záběr při západu slunce. Na fotce se s Boudovou líbá, takže o žádném přátelství už nemůže být vážně ani řeč. Tomu nakonec odpovídají i komentáře od sledujících, kteří partnerům přejí jen to nejlepší.

"Tak nějak k sobě jakoby pasujete," poznamenal například jeden z mužů. "Přeji Vám to oběma. Ať jste šťastní," dodal další fanoušek. S reakcí přispěchala také herečka Kateřina Kaira Hrachovcová, která výstižně napsala: "RADOST" a přidala srdíčko a emotikon ohně. Je tedy jasné, že vztah mají pořádně žhavý. Nám nezbývá než dodat, že partneři vedle sebe působí skutečně spokojeně.

Tahle fotka Jana Tuny a Nely Boudové už nepotřebuje žádný další komentář.