Kam kdysi zmizela Božena Böhmová? Mnozí ji pohřbili dávno před její smrtí

Zdroj: Česká televize

Bývaly časy, kdy herečka Božena Böhmová získávala jednu roli za druhou, velmi aktivní byla ale také na divadelní scéně. V posledních letech jejího života ale jako by se po ní slehla zem. Mnozí měli dokonce za to, že zemřela. Podobným povídačkám se ale herečka smála. Kam se vlastně Božena Böhmová, jež by letos oslavila 98. narozeniny, tehdy vytratila a které z jejích rolí patří k těm nejslavnějším?

Při vyslovení jména Božena Böhmová se snad každému vybaví dva slavné československé seriály – Nemocnice na kraji města a Žena za pultem. Právě v těch na sebe herečka nejvíce upozornila a zároveň se vryla do povědomí diváků. Hlavně pak ve druhém zmíněném socialistickém seriálu, kde si zahrála zlou pokladní Mlynářovou. Na svém kontě má ale mnohem více rolí a v dobách své největší slávy se hojně objevovala jak na televizních obrazovkách, tak na divadelních prknech.

Kariérní začátky

Božena Böhmová se narodila 22. února 1925 v Přísečné na jihu Čech. Od dětství tíhla k herectví, a tak se brzy začala objevovat například v Divadle mladých pionýrů. Podle webu lidovky.cz se ale prošla také například Divadlem pracujících anebo pražským Divadlem E. F. Buriana, ve kterém pravidelně zářila až do doby, dokud neodešla do důchodu.

K tomu se často objevovala před filmovou i televizní kamerou. Kromě zmíněných seriálů se objevila také v Chalupářích či si zahrála ve filmech jako Hodíme se k sobě, miláčku? či Ten svetr si nesvlíkej.

Důchod a útěk do ústraní

Aktivní byla herečka nejvíce do konce 80. let. Její poslední hereckou prací pak podle webu ČSFD byla menší role v seriálu Lékárníkových holka, který se natáčel v roce 1996. Pak ale najednou Božena Böhmová zmizela. A dlouho o ní nebylo slyšet. Stáhla se totiž do ústraní. Postupem času mnozí dospěli k názoru, že možná zemřela. „Fůra lidí si myslí, že už tady nejsem,” smála se v roce 2019 v jednom ze svých posledních rozhovorů, který poskytla Blesku. V té době se stále ještě těšila dobrému zdraví, trápily ji však problémy s nohama, kvůli kterým skončila v nemocnici.

„Jsem tu už tři měsíce, od začátku května. Měla jsem velké bolesti, nešlo mi chodit, tak mě tu dávají dohromady. Dopoledne a odpoledne mám rehabilitace, to mě vždycky takovým strojem postaví do chodítka a snažíme se to rozhýbat. Zprvu to jde pomalu, pak se to trošku zlepšuje. Uvidíme, jak dlouho tu budu,” prozradila tehdy. Ani ne rok na to ale bohužel zemřela. Dožila se úctyhodných 95 let.