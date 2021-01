Povedené děti Boženy Němcové: Dora byla milenkou starosty, Karel zhýralý bohém

Po smrti Hynka to měl velmi těžké Karel. Matka na něj měla veliké nároky a on to nezvládal. Už v době, kdy sbíral zahradnické zkušenosti u příbuzných v Zaháni, mu rodiče vyčítali, že neumí vyjít s penězi – příliš pije a utrácí za tabák. Karel přesto neváhal žádat věčně zadluženou matku o finanční podporu.

Později střídal zaměstnání, často zůstal bez platu a tehdy ho živil otec, nechal ho u sebe bydlet a snažil se mu najít práci. Karel se na posledních pět let života usadil, stal se ředitelem významného ovocnářského ústavu v Praze. Z dvojího manželství měl sedm dětí a je pravděpodobným otcem dítěte své švagrové. O tohoto chlapce se postaral Karlův bratr Jaroslav v Rusku.