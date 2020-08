Brad Pitt a Angelina Jolie: Nečekaná shoda!

Ačkoli Brad Pitt a Angelina Jolie stále ještě neukončili svou rozvodovou válku, rozhodli se na čas zakopat válečnou sekyru. Důvod je prostý - jde o budoucnost jejich šesti dětí! Podle zdrojů se dvojice momentálně snaží vybrat vhodnější školy pro své děti!



Dosud děti z velké části vychovávali soukromí lektoři a studovaly na soukromých školách, ale rodiče se rozhodli, že do budoucna by jejich děti měly mít trochu konvenčnější typ vzdělání. A je to věc, nejspíš první od ukončení jejich ostře sledovaného vztahu, na které se Brad s Angelinou shodnou!