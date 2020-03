Podivná úchylka Brada Pitta: Láska v něm probouzí nečekané touhy!

U herce není extravagantní chování ničím zvláštním. Ale že se v soukromí vedle partnerek velmi divně bude chovat Brad Pitt, který měl za manželky Angelinu Jolie a Jennifer Aniston, to by asi čekal málokdo…

Říká se, že když s někým začnete chodit, nevědomky adaptujete chování svého protějšku, začnete se podobně oblékat a i vaše osobnost se začne měnit. Brad Pitt je v tomto mistr! Desítky let jsme to měli před očima, ale až teď si všímáme, jak věrně napodoboval nejenom styl oblékání, ale i účesy svých ex přítelkyň a manželek! Podívejte se v galerii, jak moc se na něm podepisuje, když pro někoho ztratí srdce.

Jak moc se Brad Pitt s plynutím času změnil?