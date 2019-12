Ti ale vyrostli: Děti Brada Pitta a Angeliny Jolie se nebezpečně podobají otci

,,Jsou to malí rebelové, jsou úžasné a hodně zvědavé. Nechci, aby z se z nich staly perfektně poslušní malí lidičkové, kteří říkají jen to, co je v žádanou chvíli absolutně vhodné, protože to dělám já… chci, aby nalezly samy sebe."



Pokračovala: ,,Sama jsem jako malá byla tak trochu rebelka. Milovala jsem představu, že můžu bojovat za něco, v co zarytě věřím, a že můžu být rozhodná a vzít život do vlastních rukou a dělat, jak uznám za vhodné. A myslím, že taková pořád jsem.“