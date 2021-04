Drsný rozvod Brangeliny: Jolie obvinila Pitta z domácího násilí

Vypadali jako ten nejzamilovanější pár pod sluncem, společně vychovávali vlastní i adoptivní děti a pomáhali těm méně šťastným po celém světě. Sami sobě a svým problémům však pomoci neuměli a teď se rozvádí. To by ještě nebylo nic tak strašného, kdyby neprali špinavé prádlo na veřejnosti a navzájem se neobviňovali z dost nepěkných věcí.

Herečka Angelina Jolie se rozvádí se svým manželem Bradem Pittem a perou špinavé prádlo na veřejnosti. Mnoho let působili jako ukázkový pár, který byl vzorem pro lidi na celém světě a nyní zase naopak ukazují, jak blízko má láska k nenávisti. Angelina dokonce obviňuje Brada z domácího násilí a vše jí mají dosvědčit jejich společné děti.

Už během rozvodových stání se nechala Angelina Jolie slyšet, že Brad Pitt nešel pro ránu daleko a rodina musela často čelit jeho brutálnímu násilí. Ten vše zapřel a stál si za tím, že jeho brzy už bývalá manželka lže a vymýšlí si. Teď ale může být vše jinak.

Čekání na soudní spor

Brangelinu čeká soudní stání, na kterém mají vypovídat i jejich děti. Angelina navíc podala nové svědectví, podle kterého by Bradovi neměl domácí násilí už nikdo odpárat. Navíc se proslýchá, že v jeho neprospěch opravdu budou svědčit i jejich ratolesti.

V čele stane plnoletý Maddox, doprovodí ho Pax i Zahara. Soud však může předvolat i Shilon, Konoxe nebo Vivienne. Dětí se prý nechaly slyšet, že proti otci klidně svědčit budou a svou matku podpoří.

„Pokud má Angelina více dokumentací k prokázání domácího násilí spáchaného na ní, nebo jejích dětech, může je soudu předložit jako doplňující materiál. Mohlo by to znamenat, že se jedná o novější případ (domácího násilí) nebo že se jedná o další důkazy související s těmi již prezentovanými,“ uvedl herečky právník pro US Weekly.

Angelinu podpoří jejich děti

Angelina se v souvislosti s domácím násilím vyjádřila na veřejnosti už několikrát. Naposledy pro časopis Haarper’s Bazaar na konci loňského roku. Bylo na ní jasně vidět, že čerpá ze své vlastní zkušenosti. A že to nebyly zkušenosti dobré, je víc než jasné. Mnohé by mohly přímo vyděsit.

Situace však musí být přímo neúnosná, když už do sporů zatahuje své děti.Pokud jsou ale i ty schopné vypovídat v její prospěch, můžeme se jen domnívat, co je Pitt vlastně zač. A že se to dozvíme, nemůže být pochyb. Média z celého světa budou jistě o tomto velkolepém rozvodu a konci jedné velké lásky pečlivě informovat.

Na snímky z manželství Brada a Angeliny se podívejte do galerie!