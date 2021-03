Prohraje Brad Pitt spor o děti? Nejstarší syn u soudu svědčil proti němu!

Boj o děti Angeliny Jolie a Brada Pitta nadále pokračuje. Ty od rozpadu manželství slavné dvojice žijí u své matky, Pitt však žádá střídavou péči. V nedávném stání usedl na svědeckou židli jejich nejstarší syn Maddox, ten ale ve prospěch otce úplně nevypovídal…

Dlouhou dobu tvořili hvězdný pár a vypadalo to, že jejich rodinná idylka snad nikdy neskončí. Dnes ale Brad Pitt a jeho bývalá manželka nemohou přijít na jméno. V roce 2016 požádala Angelina o rozvod, nejrůznější soudní spory se však mezi dvojicí táhnou dodnes. Přestože byli oba dle webu Us Weekly v dubnu 2019 oficiálně prohlášeni za svobodné, stále se řeší péče o děti. Ty žijí s matkou. Brad však dlouhodobě usiluje o střídavou péči. Je ovšem dost možné, že toho nikdy hollywoodský krasavec nedosáhne…

Nejstarší syn svědčil proti tátovi

Během nedávného soudního stání byl na svědeckou židli pozván i nejstarší syn bývalého páru Maddox. A ten rozhodně přání svého otce o střídavou péči nepodpořil. „Maddox už svědčil jako dospělý ve sporu o péči o děti a o Bradovi nemluvil zrovna dobře,” nechal se slyšet zdroj blízký rodině pro web Us Weekly. „Nepoužívání ani otcovo jméno Pitt na neoficiálních dokumentech. Místo toho se podepisuje jako Jolie. Maddox chce své příjmení nechat změnit, ale to Angelina nepodporuje,” dodal jetě zdroj, z jehož výpovědi je jasné, že vztahy mezi Maddoxem a Bradem nejsou ideální.

Obvinění z domácího násilí

Angelina Jolie Pitta rovněž obvinila z domácího násilí, kterého se na ní i na dětech měl dopouštět ještě v dobách, kdy společně žili pod jednou střechou. Podle zdroje z Pittova okolí se však jedná jen o další pokus Angeliny, jak poškodit pověst svého bývalého manžela. „Během posledních čtyř a půl let se objevilo mnoho tvrzení od Angeliny, která byla prověřena a vyvrácena. Angelina využívá dětí, aby Bradovi ublížila, ale tohle je další důkaz takového chování. Dělá to proto, aby mu ublížila,” řekl člověk z Bradova okolí.

K obdobnému obvinění došlo například v roce 2016, kdy dle Angeliny mělo dojít k incidentu mezi Bradem a synem Maddoxem na palubě rodinného soukromého letadla. „Losangeleské oddělení služeb dětem a rodinám Bradovo jméno očistilo téměř okamžitě,” řekl nejmenovaný zdroj webu Us Weekly, který tak poukazuje na to, že Angelina lže a dělá vše pro to, aby její bývalý manžel nedostal děti do péče. Jak a komu nakonec soud vyhoví, ukáže až čas.