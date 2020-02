Tohle už nedala: Brad Pitt se vrátil k drogám! Jennifer Aniston od něj odešla

,,Jennifer to zjistila a běsnila," uvádí blízký přítel páru. ,,Bála se, že by ten moment mohl nastat, ale věřila, že své sliby neporuší. Teď ovšem neví, co má dělat, jestli zahájit intervenci, nebo ho vyhodit z domu. Ví, že ho miluje, takže to s ním zkusí vyřešit, ale snadné to nebude."



Pitt v rozhovoru z roku 2012 přiznal, že strašně hulil. ,,Seděl jsem na gauči a měnil se na koblihu… byl jsem sám sebou otrávený." Jennifer je z toho opravdu na prášky. Sama drogám nikdy neholdovala a alkohol pije jen příležitostně. Být s chlapem, který tyto dvě věci rád míchá, je na pováženou. Přátelé se bojí, že tenhle nešvar nepřekousne a s Bradem to ukončí dřív, než se to nabalí.