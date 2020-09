Angelina Jolie zuří kvůli nové lásce Pitta: Zakázala, aby modelka vídala děti!

Výroba - Technik senior 60 000 Kč

Pracoviště: Michálkovická 2098/86B, Slezská Ostrava 1. kontakt e-mailem. Koho hledáme? Hledáme ideálně "rádioamatéra" a "modeláře", který je fanda do elektro oborů, má v malíčku každodenní "selskou" a praktickou fyziku i chemii v tom smyslu, že ví k čemu je aceton, IPA, kyanoakrylát, epoxid a ví, že existuje PE, PP, PLA nebo ABS a má přibližnou představu o tom, jakou mají teplotu tání. Kromě toho byste měl být schopen vzít si nářadí napoprvé do správné ruky a nemělo by Vám z ní vypadávat. Zkrátka hledáme šikovného bastlíře s elektrostrojírenským fištrónem a víme, že takoví existují; pokud jste to právě Vy, podívejte se na naše stránky a vězte, že všechny ty věci si sami dovážíme z Číny.Ne každý Číňan fištróna má, a proto je nutné některým věcem pomoci tím svým... Zákazník ho mnohdy také nemá a je třeba mu při výběru vhodného řešení umět něco z našeho sortimentu doporučit. Není to stereotypní práce. Mnohem více než rukama se dělá hlavou a pokud Vás technika baví, bude Vás to u nás bavit každý den. Jestli k tomu všemu víte co je třeba ethernet a na PC používáte Total Commander namísto Průzkumníka, pak si s sebou vezměte k nám rovnou papuče. Měl byste umět i AJ alespoň na úrovni potřebné pro pochopení manuálů (lze oželet - google je všemocný). Co vše u nás budete dělat? - odpovídat na technické dotazy našich zákazníků telefonicky, e-mailem i osobně - účastnit se technických koncilií na téma "co udělal Číňan špatně" a jak to nejlépe vyřešit - předvádět přístroje zákazníkům - navrhovat jak upravit elektricky či mechanicky daný stroj tak, aby splnil zadání zákazníka; normy, BOZP by Vám nemusely být úplně cizí.... - dohlížet na TZB budovy - UPS, rozvody, rádiové sítě... - optimalizovat postupy kontroly zboží - ve volné chvíli předprodejní, záruční a pozáruční servis celého našeho sortimentu - horkovzdušných stanic, laboratorních zdrojů, pájecích pecí, svářeček fólií, apod. Pochopitelně nečekáme, že budete hned ze startu vše o našem sortimentu vědět, ale časem se do toho dostanete. Ke každé problematice je zde někdo, kdo Vám ze startu vysvětlí, jak to funguje. Co nabízíme? - fajn práci u zaměstnavatele, který s Vámi počítá dlouhodobě - uvolněnou rodinnou atmosféru, srandu na pracovišti - tykačku i se šéfem - flexibilní pracovní dobu - dobrou kávu a sypané čaje - výrazné firemní slevy 1x ročně prémie podle toho, jak se firmě daří + zimní teambuilding na horách. Firma sídlí v Ostravě nad Bazalama, žádné výjezdy za zákazníky, vše in-house. Nástup ihned. Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete svůj životopis na náš email. Nicméně, pokud nerozeznáte diodu od odporu a nevíte, případně nedáte do kupy vzorec pro výpočet obvodu kruhu, nejste vhodným uchazečem a zbytečně byste ztrácel svůj i náš čas.PMzda bude samozřejmě závisla na tom, jak se do toho obujete a jak se domluvíme. www.hotair.cz