Brad Pitt po letech našel lásku! Jeho nová přítelkyně je však vdaná

Dle informací serveru MailOnline se Brad a Nicole potkali poprvé ve vyhlášené německé restauraci Borchardt, která patří právě jejímu osmašedesátiletému manželovi Ronaldu Mary, s nímž má Nicole dokonce syna. Stalo se tak v srpnu 2019, když Brad v Německu propagoval snímek Tenkrát v Hollywoodu. A protože modelka často kvůli své práci cestuje do Spojených států, měla se během svých pracovních cest setkávat právě s Bradem. Co na to ale její manžel?

„S manželem jsou stále spolu, ale jejich soužití je velmi otevřené. Ronald už byl několikrát ženatý, má pět dětí a rozhodně nestojí o negativitu a žárlivost,” okomentoval zdroj pro server Daily Mail vztah Nicole a jejího manžela.