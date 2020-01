Brad Pitt v každém filmu jí. Víme, co to dělá s vaším mozkem

Snad odjakživa je Brad Pitt idolem všech dívek. Milují ho jako svalovce v Troji i smrt v Seznamte se, Joe Black. Navíc nutno podotknout, že čím je starší, tím je více sexy, ale všimli jste si vůbec někdy, že v každém filmu jí? Náhoda to tak úplně není. My vám teď vysvětlíme proč.

Od začátku devadesátých let Brad Pitt přitahuje pozornost především svým vzhledem, i když je jako herec také geniální. Vyrůstal v silně věřící rodině a sám se nechal slyšet, že ho to velmi svazovalo.

Pitt byl převlečený za kuře

Studoval univerzitu v Missouri, když ho napadl šílený ten šílený nápad. Odjet a stát se hercem nebo zpěvákem. Záhy pochopil, že jako zpěvák neuspěje a po příjezdu do Los Angeles se stal raději hercem. Nejprve se však živil všelijak, a to jako poslíček, hlídač parkoviště, prodavač hambugerů nebo v převleku za kuře lákal lidi do fastfoodu.

Nakonec přeci jen prorazil. Pomohlo mu pár minut ve filmu Thelma a Louise, kde si jako fešný zlodějíček užije sex s hospodyňkou. Pak už to šlo ráz na ráz. Diváci ho znají z nepočtu filmů jako Sedm, Dvanáct opic, Mexičan, Po přečtení spalte nebo teď naposledy Tenkrát v Hollywoodu.

Úspěch se dostavil s jídlem

Na svém kontě má opravdu hodně děl, ale všimli jste si někdy, že v téměř každém svém filmu jí? U jiných herců to tak běžné není, i proto si Pittovo pojídání získalo tolik pozornosti. Pittovy stravovací návyky jsou podle odborníků tím nejsnazším způsobem, jak lidi dostat k obrazovkám, zejména když je na nich Pitt.

Dle nich se s ním diváci totiž cítí více spojeni než s jinými. „Filmy, kde jí jsou navíc finančně a divácky úspěšnější než filmy, kde nejí,“ píše web Screenrant.com. Kritici je taktéž dobře hodnotí. Pitt už zkrátka ví, že úspěch se dostaví hlavně s plným talířem.

Video jako důkaz! Brad Pitt už zase jí