Kašle na Jennifer Aniston: -brad Pitt teď má randit s touhle bejvalkou

Nikdy však nepřiznal, že šlo o něco víc. Soukromí si od rozchodu s Angelinou Jolie velmi střeží. Právě s Angelinou Jennifer před lety podvedl, a to při natáčení snímku Pan a paní Smithovi. Jiskra mezi nimi přeskočila hned.

„Pitt nakonec Aniston přiznal, že se do Angeliny během natáčení zamiloval a měl s ní pletky. Po jedné z hádek ho v zuřivém záchvatu Jennifer okamžitě vyhodila z domu,“ píše se v knize The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon od producenta filmu Pan a paní Smithovi.